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В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал

31 июля 2019 19:51
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Новости Индии. В индийском штате Махараштра обвалилась крыша здания банка. В результате инцидента погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал-1

Под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал финансового учреждения. Спасатели эвакуировали 10 пострадавших, они уже доставлены в больницу. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

В Индии обвалилась крыша здания банка: под завалами могут находиться около трех десятков посетителей и персонал-4

# Обрушение дома # Фотофакт

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