4-метровый забор отгородит Белый дом от злоумышленников и туристов

Новости США. Вокруг одного из главных зданий США уже начали возводить стену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешение на возведение барьера было получено еще в 2017 году. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями проникновения посторонних на охраняемую территорию.