Прямой эфир

С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год

31 июля 2019 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Лесные пожары в Сибири могут обернуться глобальной катастрофой для климата. Дым и пепел от горящей тайги разносятся на сотни километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год-1

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация

Эксперты Всемирной метеорологической организации опасаются, что они осядут на ледниках и затемнят их, тем самым ухудшив отражающую способность. Из-за этого будет накапливаться тепло, а значит, ледники начнут таять значительно быстрее. Кроме того, ускорится и таяние вечной мерзлоты, из-за чего в атмосферу начнут выделяться газы, провоцирующие глобальное потепление.

С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год-4

В этом сезоне в России сгорело уже более 120 тысяч квадратных километров леса. Для сравнения, это почти 60 % все территории нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, с начала лета-2019 эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В КНДР снова прошли ракетные испытания. Южная Корея недовольна
31 июля 2019 14:36

В КНДР снова прошли ракетные испытания. Южная Корея недовольна

Шторм с порывами ветра до 95 км/ч обрушился на Гонконг
31 июля 2019 14:32

Шторм с порывами ветра до 95 км/ч обрушился на Гонконг

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация
31 июля 2019 11:07

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация