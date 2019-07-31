С начала лета пожары в Сибири выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год

Новости России. Лесные пожары в Сибири могут обернуться глобальной катастрофой для климата. Дым и пепел от горящей тайги разносятся на сотни километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация Эксперты Всемирной метеорологической организации опасаются, что они осядут на ледниках и затемнят их, тем самым ухудшив отражающую способность. Из-за этого будет накапливаться тепло, а значит, ледники начнут таять значительно быстрее. Кроме того, ускорится и таяние вечной мерзлоты, из-за чего в атмосферу начнут выделяться газы, провоцирующие глобальное потепление.