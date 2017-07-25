Прямой эфир

В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы

25 июля 2017 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гватемалы. Не менее 12 человек получили серьезные травмы из-за бунта в Гватемале. Инцидент произошел в колонии для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы -1

В разгар мятежа 11 заключенных попытались сбежать. Однако вскоре были пойманы сотрудниками исправительного учреждения. Сейчас между подростками и властями центра ведутся переговоры, чтобы вернуть контроль над зданием.

Отметим, за месяц это уже второй подобный инцидент в данной колонии. В начале июля здесь погибли трое подростков.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жара в Японии унесла жизни 6 человек, 6 тысяч – госпитализированы
25 июля 2017 08:17

Жара в Японии унесла жизни 6 человек, 6 тысяч – госпитализированы

Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
25 июля 2017 08:13

Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов

Видеофакт: египетские военные предотвратили крупный теракт
25 июля 2017 08:07

Видеофакт: египетские военные предотвратили крупный теракт