В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы

Новости Гватемалы. Не менее 12 человек получили серьезные травмы из-за бунта в Гватемале. Инцидент произошел в колонии для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгар мятежа 11 заключенных попытались сбежать. Однако вскоре были пойманы сотрудниками исправительного учреждения. Сейчас между подростками и властями центра ведутся переговоры, чтобы вернуть контроль над зданием.