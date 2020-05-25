В Индии нашествие саранчи. Один рой съедает годовой запас питания для 2500 человек

Новости Индии. Индийский штат Раджастан страдает от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомые заполонили поля и активно уничтожают посевы.
Новости Индии. Индийский штат Раджастан страдает от нашествия саранчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомые заполонили поля и активно уничтожают посевы.
Один рой может съесть такое количество урожая, которым в течение года можно было кормить 2500 человек. Ситуация осложняется тем, что бороться с вредителями можно лишь в ночное время. Днем работники пытаются отгонять насекомых с помощью одеял и других подручных средств.
Отметим, в 2019 году ущерб от нашествия саранчи превысил 187 миллионов долларов.