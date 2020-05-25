В Москве произошла стрельба на стоянке около жилого комплекса

Новости России. В Москве выясняют обстоятельства стрельбы на автомобильной стоянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел у жилого комплекса на окраине города.

Между водителями двух автомобилей произошел конфликт, после которого завязалась перестрелка. По данным полиции, огонь вели из травматических пистолетов и охотничьих ружей.