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В Москве произошла стрельба на стоянке около жилого комплекса

25 мая 2020 11:30
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Новости России. В Москве выясняют обстоятельства стрельбы на автомобильной стоянке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел у жилого комплекса на окраине города.

В Москве произошла стрельба на стоянке около жилого комплекса-1

В Москве произошла стрельба на стоянке около жилого комплекса-3

Между водителями двух автомобилей произошел конфликт, после которого завязалась перестрелка. По данным полиции, огонь вели из травматических пистолетов и охотничьих ружей.

В Москве произошла стрельба на стоянке около жилого комплекса-6

В Москве произошла стрельба на стоянке около жилого комплекса-8

В результате происшествия один из мужчин получил травмы. Задержаны 8 граждан, предположительно причастных к инциденту.

# Стрельба # Фотофакт

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