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В Индии из-за мощных ливней погибли 167 человека

17 августа 2018 12:12
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Новости Индии. Число погибших из-за мощных муссонных ливней в индийском штате Керала уже достигло 167 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии из-за мощных ливней погибли 167 человека-1

Десятки числятся пропавшими без вести. На всей территории штата объявлен красный уровень опасности. Ливни спровоцировали сильнейшие наводнения и сход оползней. В результате многие дороги оказались заблокированы. Многие населенные пункты остались без электроэнергии и питьевой воды.

В Индии из-за мощных ливней погибли 167 человека-4

С начала сезона дождей в Индии, в общей сложности, погибли свыше 770 человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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