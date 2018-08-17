В Индии из-за мощных ливней погибли 167 человека

Новости Индии. Число погибших из-за мощных муссонных ливней в индийском штате Керала уже достигло 167 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки числятся пропавшими без вести. На всей территории штата объявлен красный уровень опасности. Ливни спровоцировали сильнейшие наводнения и сход оползней. В результате многие дороги оказались заблокированы. Многие населенные пункты остались без электроэнергии и питьевой воды.