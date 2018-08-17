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Волна ложных сообщений о минировании самолётов захлестнула Чили

17 августа 2018 08:34
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Новости Аргентины. Власти Чили расследуют серию анонимных сообщений о бомбах на борту самолетов местных авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волна ложных сообщений о минировании самолётов захлестнула Чили-1

Экстренную посадку в Южной Америке вынуждены были совершить 8 лайнеров. Часть из них уже проверена. Следов взрывчатки в обследованных самолетах не обнаружили. Из-за угрозы возможного взрыва временно не работал аэропорт в Аргентине. Расследование инцидента продолжается.

# Лжеминирование # Фотофакт

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