Волна ложных сообщений о минировании самолётов захлестнула Чили

Новости Аргентины. Власти Чили расследуют серию анонимных сообщений о бомбах на борту самолетов местных авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренную посадку в Южной Америке вынуждены были совершить 8 лайнеров. Часть из них уже проверена. Следов взрывчатки в обследованных самолетах не обнаружили. Из-за угрозы возможного взрыва временно не работал аэропорт в Аргентине. Расследование инцидента продолжается.