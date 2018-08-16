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Аномальный градус. В Каталонии от жары погибли 23 человека

16 августа 2018 19:08
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Новости Испании. Аномальная жара в Каталонии стала причиной гибели 23 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди погибших 13 мужчин и 10 женщин. Во всех случаях смерть наступила из-за теплового удара.

Аномальный градус. В Каталонии от жары погибли 23 человека-1

Еще несколько летальных исходов были зафиксированы в автономных сообществах. Напомним, с середины июля температурные показатели на территории страны колебались от 35 до 40 градусов. Во многих населенных пунктах был введен максимальный, красный уровень опасности. Несмотря на то что сейчас погода нормализовалась, в Испании по-прежнему достаточно жарко.

Аномальный градус. В Каталонии от жары погибли 23 человека-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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