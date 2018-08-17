Британец установил рекорд по плаванию, проведя в море 74 дня

Новости Великобритании. Росс Эджли поставил цель стать первым человеком в мире, оплывшим Британские острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Росс Эджли поставил цель стать первым человеком в мире, оплывшим Британские острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дальнее плавание пловец отправился еще первого июня. Свой маршрут он разбил на этапы: шесть часов плывет, шесть часов отдыхает в лодке. До конца заплыва ему осталось преодолеть еще полторы тысячи километров.