2,5 тысячи жителей Бразилии остались без дома из-за масштабного пожара

Новости Бразилии. Сильнейший пожар на севере Бразилии уничтожил около 600 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в административном центре штата Амазонас.

В результате инцидента без крыши над головой остались 2,5 тысячи жителей. В больницу с ожогами и другими травмами были доставлены четыре человека. О погибших информации нет.

Представители службы гражданской обороны отметили, что по масштабу это второй в истории региона пожар.