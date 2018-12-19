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В китайском Ланфане запретили жителям отмечать Рождество

19 декабря 2018 08:29
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Новости Китая. Власти китайского города Ланфан запретили жителям праздновать Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соответствии с принятым постановлением, граждане должны убрать всю рождественскую атрибутику: украшения, транспаранты, светорекламу.

Запрещены уличные выступления, продажа елок и ярмарки.

В китайском Ланфане запретили жителям отмечать Рождество-1

С 23 по 25 декабря весь штат сотрудников правоохранительных органов выйдет на патрулирование общественных мест, чтобы пресечь празднование Рождества.

Отметим, несмотря на то что католическое Рождество официально не празднуется в Китае, рождественская атрибутика во многих городах страны – привычное явление и обычно не подвергается запрету.

# Праздничные даты # Фотофакт

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