В китайском Ланфане запретили жителям отмечать Рождество

Новости Китая. Власти китайского города Ланфан запретили жителям праздновать Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соответствии с принятым постановлением, граждане должны убрать всю рождественскую атрибутику: украшения, транспаранты, светорекламу.

С 23 по 25 декабря весь штат сотрудников правоохранительных органов выйдет на патрулирование общественных мест, чтобы пресечь празднование Рождества.

Отметим, несмотря на то что католическое Рождество официально не празднуется в Китае, рождественская атрибутика во многих городах страны – привычное явление и обычно не подвергается запрету.