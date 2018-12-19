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Около тысячи человек эвакуировали в Германии из-за бомбы времён Второй мировой войны

19 декабря 2018 08:27
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Новости Германии. В немецком Кельне около тысячи человек были эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи человек эвакуировали в Германии из-за бомбы времён Второй мировой войны-1

Американский снаряд весом в 500 килограммов был обнаружен в ходе поисковых работ в районе Полль. В целях обеспечения безопасности граждан на время обезвреживания бомбы было принято решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров.

Операция прошла успешно. Позже бомбу вывезут и уничтожат.

Из-за обезвреживания бомбы времён Второй мировой в Германии эвакуировали 18,5 тыс человек

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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