Около тысячи человек эвакуировали в Германии из-за бомбы времён Второй мировой войны

Новости Германии. В немецком Кельне около тысячи человек были эвакуированы из-за бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский снаряд весом в 500 килограммов был обнаружен в ходе поисковых работ в районе Полль. В целях обеспечения безопасности граждан на время обезвреживания бомбы было принято решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров.

Операция прошла успешно. Позже бомбу вывезут и уничтожат.

Из-за обезвреживания бомбы времён Второй мировой в Германии эвакуировали 18,5 тыс человек