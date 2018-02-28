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В Иерусалиме открыли для посещений Храм Гроба Господня после трёхдневной забастовки

28 февраля 2018 08:55
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Новости Ближнего Востока. В Иерусалиме после трехдневной забастовки для посещений вновь открыли Храм Гроба Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме открыли для посещений Храм Гроба Господня после трёхдневной забастовки-1

Вопрос решился 27 февраля, когда было объявлено, что для урегулирования спора между властями и владельцами церковной недвижимости будет создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители министерства финансов, МИД, МВД и мэрии города. Им предстоит найти компромисс по вопросу выплаты Церковью неустойки в размере 185 миллионов долларов.

# Церковь # Фотофакт

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