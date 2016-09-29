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Режим чрезвычайного положения решили продлить в Турции

29 сентября 2016 08:04
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Новости Турции. В Турции решили продлить режим чрезвычайного положения. По мнению властей, он обеспечит защиту демократии в стране, поможет восстановить закон и защитить права и свободы граждан.

Режим чрезвычайного положения ввели 20 июля после неудачной попытки государственного переворота. С тех пор в Турции арестовали примерно 32 тысячи человек, которые, по мнению властей, участвовали в организации бунта.

К слову, такой режим упрощает процедуру ареста подозреваемых. Сейчас расследование ведется в отношении 70 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Национальная безопасность

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