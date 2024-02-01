В Хорватии журналисты вышли на протесты

Хорватские журналисты вышли на протесты в Загребе. Они не согласны с новым законом, который предусматривает тюремное заключение за утечку информации о полицейских расследованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие уверены, что таким образом правительство будет способствовать коррупции в стране. В свою очередь власти заявляют, что спорный документ нужен для защиты частной жизни людей во время следствия. Законопроект пока не принят, но парламент, в котором партия главы правительства имеет большинство, в скором времени вынесет его на рассмотрение.