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В Хорватии журналисты вышли на протесты

01 февраля 2024 06:07
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Хорватские журналисты вышли на протесты в Загребе. Они не согласны с новым законом, который предусматривает тюремное заключение за утечку информации о полицейских расследованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хорватии журналисты вышли на протесты-1

Митингующие уверены, что таким образом правительство будет способствовать коррупции в стране. В свою очередь власти заявляют, что спорный документ нужен для защиты частной жизни людей во время следствия. Законопроект пока не принят, но парламент, в котором партия главы правительства имеет большинство, в скором времени вынесет его на рассмотрение.

# Акции протеста # Новости Хорватии

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