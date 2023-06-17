В Хорватии легковушка на большой скорости влетела в толпу

Новости Хорватии. ЧП в Хорватии. Автомобиль на большой скорости влетел в толпу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек пострадали. По предварительным данным, жертв нет.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время нелегальной уличной гонки. За рулем был молодой человек 23 лет. Он также протаранил другой автомобиль, стоящий на парковке. Лихач задержан. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.