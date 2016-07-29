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Несмотря на угрозу терактов, Ангела Меркель не намерена менять политику в отношении беженцев

29 июля 2016 12:00
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Новости Германии. Число обвиняемых в исламизме граждан ФРГ выросло с 8 до 200 человек за последние несколько лет. Ещё в два раза больше в стране радикалов, от которых исходит прямая террористическая угроза. Все они, что называется, на карандаше у спецслужб. Однако гарантий безопасности это не дает, как показали теракты в Германии и во Франции.

Аналитики, да и жители Германии, считают, что виной всему миграционная политика Бундесвера: государство принимает больше всего беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. И разведка неоднократно сообщала, что вместе с потоками нелегалов в Европу прибывают террористы.

Такие доводы для Ангелы Меркель показались неубедительными. Пересматривать свою позицию по беженцам она не намерена. Хотя теракты осуждает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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