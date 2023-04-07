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СМИ: США хотят поставить во главе Турции второго Зеленского

07 апреля 2023 09:02
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Америка стремится во главе Турции поставить второго Зеленского. Кандидатура рассматривается из представителей оппозиции.

Америка намерена вклиниться в отношения между Турцией и Россией, продвигая турецкую оппозицию на выборах. Об этом пишет турецкое издание Haber7, информирует РИА Новости. Таким образом Штаты планируют столкнуть интересы Москвы и Анкары сразу в нескольких направлениях. Речь идет об украинском вопросе, Сирии, Черном море и Центральной Азии. Такое мнение, как пишет издание, высказал полковник в отставке Гючлюэр. По словам эксперта, Америка рассматривает Турцию как ранее Украину и ее президента. А турецкая оппозиционная коалиция тоже берет на себя обязательства в этом отношении.

Сообщается, что кандидат в президенты Турции от одной из оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу во время своего визита в США заявлял о поддержке Украины. Политик также встретился с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком. После этого турецкий лидер Эрдоган сообщил, что для американского посла в Анкаре его двери закрыты.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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