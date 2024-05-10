В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам

В Финляндии отметили День Победы не шествиями и не возложением цветов, а актом вандализма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хельсинки осквернили памятник советским воинам. Людям которые отдали свою жизнь ради того, чтобы страна могла жить под мирным небом.

Неизвестные облили мемориал красной краской. Этот поступок возмутил даже местных жителей, которые еще до приезда полиции и коммунальных служб попытались самостоятельно убрать самые заметные следы этого злодеяния и привести памятник в порядок. Сейчас идут поиски хулиганов. В Финляндии это уже не первый инцидент, связанный с вандализмом на мемориалах. Один из последних произошел в конце 2023 года, в городе Сало. Там осквернили братскую могилу, где похоронены около 20 бойцов Красной армии.