Прямой эфир

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам

10 мая 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Финляндии отметили День Победы не шествиями и не возложением цветов, а актом вандализма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хельсинки осквернили памятник советским воинам. Людям которые отдали свою жизнь ради того, чтобы страна могла жить под мирным небом.

В Хельсинки 9 Мая осквернили памятник советским воинам-1

Неизвестные облили мемориал красной краской. Этот поступок возмутил даже местных жителей, которые еще до приезда полиции и коммунальных служб попытались самостоятельно убрать самые заметные следы этого злодеяния и привести памятник в порядок. Сейчас идут поиски хулиганов. В Финляндии это уже не первый инцидент, связанный с вандализмом на мемориалах. Один из последних произошел в конце 2023 года, в городе Сало. Там осквернили братскую могилу, где похоронены около 20 бойцов Красной армии.

# Вандализм и живодерство # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку
10 мая 2024 13:39

В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку

Госдума РФ утвердила Мишустина премьер-министром России
10 мая 2024 13:35

Госдума РФ утвердила Мишустина премьер-министром России

Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации
10 мая 2024 13:20

Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации

Российские системы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Брянской областью
10 мая 2024 13:12

Российские системы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя
10 мая 2024 12:53

Президент Финляндии: путь к миру в украинском конфликте лежит через поле боя

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие
10 мая 2024 12:25

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие
10 мая 2024 11:40

Автобус с пассажирами упал с моста в реку в центре Санкт-Петербурга – есть погибшие

Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта
10 мая 2024 11:00

Ганчев: в Харьковской области идут активные бои на нескольких участках фронта

На экс-генконсульство РФ в Лейпциге совершено нападение
10 мая 2024 10:51

На экс-генконсульство РФ в Лейпциге совершено нападение

Две женщины погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
10 мая 2024 10:39

Две женщины погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Аргентинцы протестуют против реформ президента Хавьера Милея
10 мая 2024 10:35

Аргентинцы протестуют против реформ президента Хавьера Милея

Reuters: грядущий саммит по Украине толкает Швейцарию в объятия Запада
10 мая 2024 10:29

Reuters: грядущий саммит по Украине толкает Швейцарию в объятия Запада