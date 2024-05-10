Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации

Франция передаст украинской стороне ракеты SCALP, восстановленные за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Это крылатые ракеты, созданные французской компанией Matra и британской British Aerospace, которые теперь производит MBDA. Россия заявила НАТО протест в связи с поставкой оружия в Украину, заявив, что эти ракеты станут законной целью для России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что поставки Западом оружия Украине не содействуют успеху переговорного процесса и будут иметь негативный эффект.