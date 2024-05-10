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Франция отправит Киеву ракеты SCALP, подлежащие утилизации

10 мая 2024 13:20
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Франция передаст украинской стороне ракеты SCALP, восстановленные за три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Это крылатые ракеты, созданные французской компанией Matra и британской British Aerospace, которые теперь производит MBDA. Россия заявила НАТО протест в связи с поставкой оружия в Украину, заявив, что эти ракеты станут законной целью для России. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что поставки Западом оружия Украине не содействуют успеху переговорного процесса и будут иметь негативный эффект.

# Оружие и боеприпасы

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