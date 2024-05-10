В Санкт-Петербурге продолжается спасательная операция на месте падения автобуса в реку

Трагические новости пришли из России. В центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус с людьми упал с моста в реку Мойку. В момент ЧП в салоне находились порядка 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте инцидента идет поисково-спасательная операция. В ней задействованы 18 единиц техники и 70 человек. Экстренные службы достают людей из воды, также работают сотрудники полиции. Сообщается как минимум о четырех погибших. По словам очевидцев, автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и упал в воду.