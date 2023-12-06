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ЦАХАЛ стал бомбить Хан-Юнис после объявление о начале третьего этапа операции в Газе

06 декабря 2023 11:50
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Израильская армия начала наносить беспрецедентные по своей мощности удары по Хан-Юнису, второму по величине городу сектора Газа. Массированный обстрел начался после того, как командование ЦАХАЛ объявило о начале третьего этапа операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ стал бомбить Хан-Юнис после объявление о начале третьего этапа операции в Газе-1

Уже известно о нескольких десятках погибших и сотнях раненых, которых доставляют в больницы. Проверить эту информацию невозможно, так как в городе нет связи и интернета. Мирные жители не могут покинуть зону боев, потому что не осталось безопасных коридоров. И они не знают, куда уже бежать. Израильская армия начала продвигаться и на некогда относительно безопасный юг анклава. Оценивая происходящее, ООН предупреждает о еще более адском сценарии для населения, которое вытесняется на постоянно сокращающуюся территорию изолированного сектора.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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