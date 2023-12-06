Более 70% жителей ЕС ждут значительного снижения уровня жизни в 2024-м – соцопрос

Европейцы встречают новый год далеко не с праздничным настроением. Согласно опросу, проведенному по заказу Европарламента, более 70 % жителей ЕС ожидают, что в 2024-м уровень их жизни значительно снизится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом 37 % респондентов признались, что уже испытывают трудности с оплатой счетов. Подавляющее большинство – 70 % – винят в своих проблемах политику руководства Евросоюза. 36 % людей заявили, что ему в первую очередь надо заниматься не геополитическими вопросами, а проблемой бедности в Европе.