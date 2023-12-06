В Лондоне открыли стрельбу – один человек убит, двое ранены

Один человек убит, двое получили ранения в результате стрельбы в Лондоне. В полиции отказались сообщать какие-либо подробности происшествия, ссылаясь на то, что следствие находится на ранней стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один человек убит, двое получили ранения в результате стрельбы в Лондоне. В полиции отказались сообщать какие-либо подробности происшествия, ссылаясь на то, что следствие находится на ранней стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвой нападавшего или нападавших стала 42-летняя женщина. Пострадавшие – двое молодых людей 20 и 16 лет – доставлены в больницу. Возможно, они прольют свет на произошедшее.