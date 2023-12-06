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В Лондоне открыли стрельбу – один человек убит, двое ранены

06 декабря 2023 13:42
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Один человек убит, двое получили ранения в результате стрельбы в Лондоне. В полиции отказались сообщать какие-либо подробности происшествия, ссылаясь на то, что следствие находится на ранней стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне открыли стрельбу – один человек убит, двое ранены-1

Жертвой нападавшего или нападавших стала 42-летняя женщина. Пострадавшие – двое молодых людей 20 и 16 лет – доставлены в больницу. Возможно, они прольют свет на произошедшее.

# Стрельба # Фотофакт

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