Прямой эфир

США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

06 декабря 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое расширяет партнерство между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны-1

В Вашингтоне заявили, что считают Стокгольм сильным государством, способным обеспечить безопасность не только свою, но и стран НАТО. Однако за этими комплиментами прячутся корыстные намерения Соединенных Штатов. Ведь теперь они получат возможность использовать шведские базы, полигоны, порты и аэродромы. И позволят перебросить туда оружие, военную технику и боеприпасы.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 70% жителей ЕС ждут значительного снижения уровня жизни в 2024-м – соцопрос
06 декабря 2023 13:40

Более 70% жителей ЕС ждут значительного снижения уровня жизни в 2024-м – соцопрос

Путин заявил, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
06 декабря 2023 13:37

Путин заявил, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Госдума РФ приняла закон о запрете мобильных телефонов в школах
06 декабря 2023 12:56

Госдума РФ приняла закон о запрете мобильных телефонов в школах