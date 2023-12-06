США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое расширяет партнерство между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне заявили, что считают Стокгольм сильным государством, способным обеспечить безопасность не только свою, но и стран НАТО. Однако за этими комплиментами прячутся корыстные намерения Соединенных Штатов. Ведь теперь они получат возможность использовать шведские базы, полигоны, порты и аэродромы. И позволят перебросить туда оружие, военную технику и боеприпасы.