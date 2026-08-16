В Грузии врачи выписали из больниц 8 белорусов, пострадавших в аварии с микроавтобусом

В Грузии врачи выписали из больниц еще 8 белорусов, которые пострадали в аварии с микроавтобусом. Пятеро из них – несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее медики отпустили домой 4 наших соотечественников. МИД Беларуси оказывает содействие в их возвращении домой.

Напомним, авария произошла 12 августа в районе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал в овраг, где врезался в дерево. В салоне находились 19 граждан Беларуси. Четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Водитель успел выпрыгнуть во время падения. По данным СМИ, его уже задержали.

У мужчины не было нужной категории прав для перевозки туристов. Также он не обеспечил безопасность транспорта. За нарушение порядка движения, которое повлекло гибель двух и более человек, виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.