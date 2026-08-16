Эстония лидирует в рейтинге стран Европы по темпам старения населения

Эстония лидирует по старению населения в Европе. Почти каждый третий житель страны – пенсионер, а доля пожилых граждан за год выросла почти до 30%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом рождаемость упала до критического уровня. Быстрое старение увеличивает нагрузки на медицину и социальную сферу. Пожилые люди сталкиваются с высокими рисками бедности, а период здоровой жизни в стране остается низким. Из-за маленьких пособий каждый четвертый эстонец преклонного возраста вынужден продолжать работу. Это самый высокий показатель в Евросоюзе.

Ситуация создает острую нехватку кадров, ведь пожилых работников на рынке труда становится больше, чем молодых специалистов. Эксперты предупреждают, если текущие показатели рождаемости не изменятся, к концу века численность населения государства опустится ниже 700 тысяч человек.