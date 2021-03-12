В Португалии продлили режим ЧС, но начинают смягчать карантин
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 118,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне распространения инфекции страны вводят новые ограничения и продолжают массовую вакцинацию.
В Португалии до конца марта продлили режим чрезвычайной ситуации. Подобная мера предпринимается уже в 13-й раз. Одновременно с этим в стране приступают к постепенному смягчению карантина. С 15 марта откроются начальные школы и детские сады.
Во многих странах остро стоит вопрос вакцинации от COVID-19. В эпицентре скандала оказался препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за возможных серьезных побочных эффектов, а именно образования тромбов, использование вакцины приостановили в 10 странах Европы. Ситуацию изучают специалисты Всемирной организации здравоохранения.