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В Португалии продлили режим ЧС, но начинают смягчать карантин

12 марта 2021 09:18
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 118,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне распространения инфекции страны вводят новые ограничения и продолжают массовую вакцинацию.

В Португалии продлили режим ЧС, но начинают смягчать карантин-1

В Португалии до конца марта продлили режим чрезвычайной ситуации. Подобная мера предпринимается уже в 13-й раз. Одновременно с этим в стране приступают к постепенному смягчению карантина. С 15 марта откроются начальные школы и детские сады.

В Португалии продлили режим ЧС, но начинают смягчать карантин-4

Во многих странах остро стоит вопрос вакцинации от COVID-19. В эпицентре скандала оказался препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за возможных серьезных побочных эффектов, а именно образования тромбов, использование вакцины приостановили в 10 странах Европы. Ситуацию изучают специалисты Всемирной организации здравоохранения.

# Коронавирус # Фотофакт

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