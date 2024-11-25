Путин и Эрдоган провели телефонный разговор – о чем говорили

Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы двусторонней повестки дня, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и международную тематику. Об этом пишет РИА Новости.

Глава турецкого государства подчеркнул необходимость расширения сотрудничества и наращивания объемов торговли.

Ранее на саммите БРИКС, как отметил Путин, в прошлом году объем торговли между странами достиг 55,4 миллиарда долларов, а за восемь месяцев этого года вырос на 6,2 процента. Также лидеры обсудили российско-украинский конфликт и действия Израиля на Ближнем Востоке.