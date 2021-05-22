В группировке ХАМАС заявили, что проект нормализации отношений с Израилем окончательно разрушен

Хрупкое перемирие: в группировке ХАМАС заявили, что окончательно разрушен проект сосуществования с Израилем и нормализации отношений с ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь в армии обороны Израиля подчеркнули, что будут и дальше осуществлять удары по сектору Газа.

Ранее ООН удалось доставить на палестинскую территорию необходимую гуманитарную помощь. США намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению сектора Газа. Реконструкция жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее 350 миллионов долларов.

Всего жертвами конфликта на палестинских территориях стали около 270 человек, с израильской стороны погибли не менее 12.