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В группировке ХАМАС заявили, что проект нормализации отношений с Израилем окончательно разрушен

22 мая 2021 11:39
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Хрупкое перемирие: в группировке ХАМАС заявили, что окончательно разрушен проект сосуществования с Израилем и нормализации отношений с ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь в армии обороны Израиля подчеркнули, что будут и дальше осуществлять удары по сектору Газа.

В группировке ХАМАС заявили, что проект нормализации отношений с Израилем окончательно разрушен-1

Ранее ООН удалось доставить на палестинскую территорию необходимую гуманитарную помощь. США намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению сектора Газа. Реконструкция жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее 350 миллионов долларов.

Всего жертвами конфликта на палестинских территориях стали около 270 человек, с израильской стороны погибли не менее 12.

В группировке ХАМАС заявили, что проект нормализации отношений с Израилем окончательно разрушен-4

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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