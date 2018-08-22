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В Греции неизвестный мужчина подложил ко входу в адвокатскую контору взрывное устройство

22 августа 2018 10:16
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Новости Греции. В греческом Пирее прогремел мощный взрыв. ЧП произошло у адвокатской конторы, рядом с которой расположены фининспекция, отделение банка, гостиница и офисы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции неизвестный мужчина подложил ко входу в адвокатскую контору взрывное устройство-1

Очевидцы сообщают о мужчине, который незадолго до взрыва вышел из машины у здания, что-то положил у входа и уехал. Взрывной волной повредило строения, а также припаркованные неподалеку машины. О пострадавших сообщений нет. Полицейские оцепили район происшествия. Ведется расследование.

# Взрыв # Фотофакт

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