Испанские наркоторговцы перевозили гашиш на прогулочных катерах

Новости Испании. В Испании обезвредили группировку наркоторговцев, которая перевозила гашиш на прогулочных катерах. Сотрудники гражданской гвардии задержали пять человек и изъяли 850 килограммов наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование по этому делу началось после того, как на прогулочном катере с двойным дном было найдено несколько сотен килограммов запрещенных веществ. Трое контрабандистов, которые занимались перевозкой грузов, дали показания, благодаря которым удалось выйти на остальных участников банды.