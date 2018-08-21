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Испанские наркоторговцы перевозили гашиш на прогулочных катерах

21 августа 2018 15:14
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Новости Испании. В Испании обезвредили группировку наркоторговцев, которая перевозила гашиш на прогулочных катерах. Сотрудники гражданской гвардии задержали пять человек и изъяли 850 килограммов наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские наркоторговцы перевозили гашиш на прогулочных катерах-1

Расследование по этому делу началось после того, как на прогулочном катере с двойным дном было найдено несколько сотен килограммов запрещенных веществ. Трое контрабандистов, которые занимались перевозкой грузов, дали показания, благодаря которым удалось выйти на остальных участников банды.

# Наркотики # Фотофакт

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