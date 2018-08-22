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Из-за сильного землетрясения в Венесуэле накренился небоскрёб

22 августа 2018 08:28
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Новости Венесуэлы. Венесуэлу потрясло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного землетрясения в Венесуэле накренился небоскрёб-1

Их отголоски ощутили жители крупнейших городов. В высотках раскачивались люстры, ходуном ходила мебель. После природного катаклизма в Каракасе накренился недостроенный небоскреб. Последние 5 этажей 190-метрового здания наклонились на 25 градусов. К жертвам или пострадавшим удар стихии не привел. Власти подсчитывают нанесенный ущерб.

# Землетрясение # Фотофакт

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