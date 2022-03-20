В Греции натовский корабль забросали краской, а в Турции прошёл митинг за выход из альянса

Против военной поддержки Украины со стороны НАТО выступают граждане европейских государств. Жители многих стран вышли на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Против военной поддержки Украины со стороны НАТО выступают граждане европейских государств. Жители многих стран вышли на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрация против участия Болгарии в конфликте и поставок оружия Киеву прошла в Софии. Высказать свое недовольство люди пришли к зданию Министерства обороны. С собой они взяли болгарские и российские флаги, а также плакаты с антинатовскими лозунгами.
А это уже Турция. Многотысячные митинги за выход из Североатлантического альянса прошли по всей стране. Граждане обращались к правительству с просьбой о мире.
Больше не хотят оставаться в НАТО и жители Греции. Активисты устроили акцию протеста против захода в порт натовского корабля, забросав его красной краской.
Жители Армении высказались в поддержку российских военных. Демонстранты прошли по главным улицам Еревана с символами спецоперации России на одежде и плакатах. А потом спели знакомую многим детскую песню, которая несет особый смысл.
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
Против отправки вооружения в Украину выступили жители Италии. Митинги также прошли в разных городах. Многотысячная акция состоялась в Риме. А в Пизе устроили забастовку сотрудники аэропорта. Они утверждают, что в гуманитарных грузах для Украины вместо продуктов и лекарств находятся оружие и боеприпасы. Из-за этого они отказались работать.