Прямой эфир

В Греции натовский корабль забросали краской, а в Турции прошёл митинг за выход из альянса

20 марта 2022 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Против военной поддержки Украины со стороны НАТО выступают граждане европейских государств. Жители многих стран вышли на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции натовский корабль забросали краской, а в Турции прошёл митинг за выход из альянса-1

Демонстрация против участия Болгарии в конфликте и поставок оружия Киеву прошла в Софии. Высказать свое недовольство люди пришли к зданию Министерства обороны. С собой они взяли болгарские и российские флаги, а также плакаты с антинатовскими лозунгами.

В Греции натовский корабль забросали краской, а в Турции прошёл митинг за выход из альянса-4

А это уже Турция. Многотысячные митинги за выход из Североатлантического альянса прошли по всей стране. Граждане обращались к правительству с просьбой о мире.

Больше не хотят оставаться в НАТО и жители Греции. Активисты устроили акцию протеста против захода в порт натовского корабля, забросав его красной краской.

Жители Армении высказались в поддержку российских военных. Демонстранты прошли по главным улицам Еревана с символами спецоперации России на одежде и плакатах. А потом спели знакомую многим детскую песню, которая несет особый смысл.

В Греции натовский корабль забросали краской, а в Турции прошёл митинг за выход из альянса-7

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!

В Греции натовский корабль забросали краской, а в Турции прошёл митинг за выход из альянса-10

Против отправки вооружения в Украину выступили жители Италии. Митинги также прошли в разных городах. Многотысячная акция состоялась в Риме. А в Пизе устроили забастовку сотрудники аэропорта. Они утверждают, что в гуманитарных грузах для Украины вместо продуктов и лекарств находятся оружие и боеприпасы. Из-за этого они отказались работать.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эдуард Басурин: за прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин, 19 мирных граждан получили ранения
20 марта 2022 10:29

Эдуард Басурин: за прошедшие сутки противник выпустил более 200 снарядов и мин, 19 мирных граждан получили ранения

Американская журналистка заявила, что западные СМИ игнорируют проявления нацизма в Украине
20 марта 2022 08:35

Американская журналистка заявила, что западные СМИ игнорируют проявления нацизма в Украине

Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка
20 марта 2022 08:18

Конашенков: российские вооружённые силы прорвали оборону батальона «Айдар» и вышли на рубеж Шахтёрское – Новоукраинка