Против военной поддержки Украины со стороны НАТО выступают граждане европейских государств. Жители многих стран вышли на протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация против участия Болгарии в конфликте и поставок оружия Киеву прошла в Софии. Высказать свое недовольство люди пришли к зданию Министерства обороны. С собой они взяли болгарские и российские флаги, а также плакаты с антинатовскими лозунгами.

А это уже Турция. Многотысячные митинги за выход из Североатлантического альянса прошли по всей стране. Граждане обращались к правительству с просьбой о мире.

Больше не хотят оставаться в НАТО и жители Греции. Активисты устроили акцию протеста против захода в порт натовского корабля, забросав его красной краской.

Жители Армении высказались в поддержку российских военных. Демонстранты прошли по главным улицам Еревана с символами спецоперации России на одежде и плакатах. А потом спели знакомую многим детскую песню, которая несет особый смысл.