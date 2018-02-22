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Более 10 лет: власти Китая продолжают борьбу с откровенными шоу на похоронах

22 февраля 2018 10:38
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Новости Китая. Китайские власти хотят запретить стриптиз на похоронах.  

Как сообщает Daily Mail, необычное явление чаще наблюдается в деревнях. Скорбящие семьи надеются, что полураздетые девушки сделают церемонию успешнее и привлекут больше людей.  

Китайское правительство хочет положить конец «непристойному, порнографическому и вульгарному» феномену, борьба с которым продолжается более 10 лет.  

По имеющейся информации, стриптиз на похоронах наиболее распространён в четырёх провинциях Китая: Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. В январе министерство КНР опубликовало документ, в котором заявило о необходимости бороться с данным явлением на ярмарках, свадьбах и похоронах.  

Традиция развлекать скорбящих существует в Китае более 100 лет, но идея приглашать девушек танцевать стриптиз начала распространяться только в 1990 годах.  

Есть мнение, что эротические танцы в некоторых местных культурах используются для привлечения людей, которые благословят умершего и принесут ему удачу в загробной жизни.  

В отчёте агентства Синьхуа за 2015 год сообщается, что нанимаемые танцевальные группы зарабатывают деньги исключительно на подобных мероприятиях. За месяц группа может проводить 20-30 выступлений, стоимость одного составляет около 2 тысяч юаней (более 300 долларов).  

Правительство Китая начало борьбу со стриптизом на похоронах в 2005 году. Полиция арестовывает нанятых артистов и их нанимателей. Но даже несмотря на активное вмешательство властей, явление продолжает процветать.  

Неловкая случайность произошла на ОИ-2018.  

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# Необычное

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