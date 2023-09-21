В Греции началась забастовка из-за планов правительства по изменению трудового законодательства

Демонстранты выступают против планов консервативного правительства изменить трудовое законодательство. Дело в том, что нововведение разрешает шестидневную рабочую неделю и работу до 13 часов в день. Чтобы достучаться до властей, тысячи людей собрались перед зданием парламента в Афинах, пока там шло обсуждение. Стоит отметить, что эта первая забастовка после переизбрания премьер-министра в июне. И хотя новое правительство уверено в целесообразности законопроекта, оппозиция утверждает, что это создаст «варварские» условия для людей.