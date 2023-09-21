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В Греции началась забастовка из-за планов правительства по изменению трудового законодательства

21 сентября 2023 21:00
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Новости Греции. В Греции проходит масштабная 24-часовая забастовка госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них пожарные, учителя, врачи и работники транспорта.

В Греции началась забастовка из-за планов правительства по изменению трудового законодательства-1

Демонстранты выступают против планов консервативного правительства изменить трудовое законодательство. Дело в том, что нововведение разрешает шестидневную рабочую неделю и работу до 13 часов в день. Чтобы достучаться до властей, тысячи людей собрались перед зданием парламента в Афинах, пока там шло обсуждение. Стоит отметить, что эта первая забастовка после переизбрания премьер-министра в июне. И хотя новое правительство уверено в целесообразности законопроекта, оппозиция утверждает, что это создаст «варварские» условия для людей.

# Забастовка # Новости Греции # Фотофакт

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