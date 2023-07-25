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Украина получит от США новый пакет помощи на 400 млн долларов

25 июля 2023 06:33
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Штаты отправят Киеву очередной пакет военной помощи на $400 млн. Он предусматривает 32 бронетранспортера Stryker, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press. 

Сообщается, что Украине также будут переданы снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные дроны, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности, ракетных систем залпового огня и комплексов ПВО Patriot. Речь идет и об отправке 28 млн патронов. 

Ранее сообщалось, что власти Америки о новом пакете военной помощи могут объявить во вторник, 25 июля. 

# Международная политика

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