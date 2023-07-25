Мощный ураган в Швейцарии – людей призвали не выходить из дома

Новости Швейцарии. Апокалипсис – так жители Швейцарии комментируют ситуацию в стране 25 июля. Мощный ураган нарушил все их планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб. Пострадавших десятки. Власти призвали не выходить на улицу. Впрочем, и без предупреждений очевидно, что вне помещений сейчас опасно. Не выдержал удара стихии строительный кран, чудом не задевший никого при падении.