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Мощный ураган в Швейцарии – людей призвали не выходить из дома

25 июля 2023 06:30
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Новости Швейцарии. Апокалипсис – так жители Швейцарии комментируют ситуацию в стране 25 июля. Мощный ураган нарушил все их планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный ураган в Швейцарии – людей призвали не выходить из дома-1

Один человек погиб. Пострадавших десятки. Власти призвали не выходить на улицу. Впрочем, и без предупреждений очевидно, что вне помещений сейчас опасно. Не выдержал удара стихии строительный кран, чудом не задевший никого при падении.

# Природные катаклизмы # Новости Швейцарии # Фотофакт

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