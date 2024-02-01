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В Госдуму РФ внесли проект обращения к Конгрессу США из-за атаки на Ил-76

01 февраля 2024 09:48
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В Госдуму РФ внесен проект обращения к Конгрессу США в связи с тем, что украинские военные уничтожили самолет Ил-76 с помощью американской зенитно-ракетной системы Patriot. Об этом пишет РИА Новости.

Они также опасаются, что оружие, поставляемое Западом Украине, может оказаться в руках у террористов. Атака на Ил-76 привела к гибели всех, кто находился на борту: 65 украинских военнопленных три российских офицера и шестеро членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это преступлением со стороны Киева против собственных граждан и сказал, что необходимо международное расследование.

# Международная политика

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