В Лондоне неизвестный устроил химическую атаку. Он плеснул в прохожих едким веществом, из-за чего 9 человек оказались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди пострадавших женщина с двумя маленькими детьми и трое полицейских. Как рассказали свидетели происшествия, вначале мужчина пытался сбить на машине человека. Затем выскочил из нее и стал разбрызгивать какую-то химическую жидкость. Несколько прохожих получили ожоги глаз и кожи. Сейчас полиция ведет активные поиски злоумышленника, в операции задействованы и вертолеты. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.