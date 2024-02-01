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В Лондоне неизвестный устроил химическую атаку

01 февраля 2024 09:24
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В Лондоне неизвестный устроил химическую атаку. Он плеснул в прохожих едким веществом, из-за чего 9 человек оказались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне неизвестный устроил химическую атаку-1

Среди пострадавших женщина с двумя маленькими детьми и трое полицейских. Как рассказали свидетели происшествия, вначале мужчина пытался сбить на машине человека. Затем выскочил из нее и стал разбрызгивать какую-то химическую жидкость. Несколько прохожих получили ожоги глаз и кожи. Сейчас полиция ведет активные поиски злоумышленника, в операции задействованы и вертолеты. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

# ЧП # Новости Великобритании

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