По предварительному заключению, российский военно-транспортный самолет Ил-76, который сбили над территорией Белгородской области 24 января, был обстрелян из зенитно-ракетного комплекса западного образца. Об этом сообщает РИА Новости.

На самолете было 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое офицеров российских Вооруженных сил и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Ранее президент РФ Владимир Путин возложил на Киев ответственность за совершение преступления против своих граждан, указав, что украинской стороне было неизвестно о присутствии на борту военнопленных. По его мнению, самолет был совершен с использованием системы ПВО производства Франции или США.

Первоначально украинские СМИ сообщали, что Ил-76 был подбит ВСУ, но затем стерли эту информацию. Позже Киев признался, что сбил самолет. Украинская сторона требует проведения международного расследования, но в тоже время распространяет слухи о том, что на борту Ил-76 находились ракеты для комплексов С-300.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что для того, чтобы привлечь внимание к преступлению киевского режима, необходимо провести международное расследование. В Министерстве иностранных дел России заявили, что катастрофа Ил-76 ставит под сомнение вероятность заключения каких-либо договоренностей с Киевом.