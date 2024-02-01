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ПВО РФ перехватила 6 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

01 февраля 2024 08:36
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По сообщению Минобороны РФ, 1 февраля ПВО перехватила и ликвидировала четыре украинских дрона над территорией Белгородской области и два – над территорией Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало очередной очередной попыткой Киевского режима осуществить террористический акт против России с использованием беспилотников. Кроме этого, ночью над Белгородской областью было уничтожено ещё четыре беспилотника, а над Курской областью - один.

В свою очередь, Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы центральных и пограничных регионов России, применяя беспилотные летательные аппараты и проводя диверсионные операции.

# Международная политика

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