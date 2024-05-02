В Госдепе заявили, что Китай отказался от переговоров с США о ядерном оружии

После проведения консультаций в ноябре 2023 года КНР прекратила с США переговоры по вопросам ограничения вооружений и ядерного нераспространения. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель Госдепартамента США сообщил, что Китай отказывается от новых встреч и не отвечает на американские предложения по уменьшению риска ядерных и военно-космических конфликтов.

Официальный представитель посольства КНР настоятельно призвал США оставить «мегафонную дипломатию», а страны с крупными арсеналами ядерных вооружений – уменьшить их для дальнейших переговоров. В ближайшее время значительного продвижения в диалоге США и Китая специалисты не ожидают.