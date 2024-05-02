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10 человек стали жертвами наводнения в Бразилии

02 мая 2024 08:17
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Сильнейшее наводнение в Бразилии унесло жизни 10 человек. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести. В этом списке как минимум 20 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек стали жертвами наводнения в Бразилии-1

Больше всего от проливных дождей пострадала южная часть страны. По поручению президента Бразилии туда направлена гуманитарная помощь. Всего удару стихии подверглись 104 муниципалитета. Почти 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

10 человек стали жертвами наводнения в Бразилии-4

Я хотела бы остаться дома, я не хотела уходить, но в такую погоду просто не могу рисковать.

В ближайшие несколько дней площадь затопленных территорий, вероятно, увеличится. Синоптики прогнозируют сильные осадки.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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