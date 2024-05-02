10 человек стали жертвами наводнения в Бразилии

Сильнейшее наводнение в Бразилии унесло жизни 10 человек. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести. В этом списке как минимум 20 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего от проливных дождей пострадала южная часть страны. По поручению президента Бразилии туда направлена гуманитарная помощь. Всего удару стихии подверглись 104 муниципалитета. Почти 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.