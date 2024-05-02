Seattle Times: В США умер второй разоблачитель дефектов Boeing

Бывший аудитор качества у поставщика Boeing Джошуа Дин, ставший одним из первоисточников утечки информации о возможном производственном браке в модели 737 Max, скончался после внезапной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Seattle Times.

Дин, 45-летний житель Канзаса, две недели до своей смерти был в критическом состоянии. Он уже жаловался на производственные неполадки в самолете 737 и давал свидетельские показания в рамках судебного процесса против акционеров Boeing.

В марта был обнаружен мертвым 62-летний информатор Boeing Джон Барнетт. Барнетт, который проработал в корпорации 32 года, неоднократно сообщал о нарушениях.