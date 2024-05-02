Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Российский офицер по позывному «Змей» рассказал о том, как ему и его бойцам удалось выжить в 28-дневном окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

Они постоянно сталкивались с артиллерийскими и танковыми атаками противника. Несмотря на это, им удалось продержаться благодаря огневой поддержки. Даже раненные не покидали своих позиций.

Во вовремя контрнаступления группа бойцов под огнем углубилась в ряды врага, что стало сюрпризом для украинских солдат. Это заставило часть бойцов бежать, двоих из них взяли в плен, в итоге удалось взять под контроль не только один опорный пункт, но и целый узел.