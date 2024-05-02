Прямой эфир

Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

02 мая 2024 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российский офицер по позывному «Змей» рассказал о том, как ему и его бойцам удалось выжить в 28-дневном окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

Они постоянно сталкивались с артиллерийскими и танковыми атаками противника. Несмотря на это, им удалось продержаться благодаря огневой поддержки. Даже раненные не покидали своих позиций.

Во вовремя контрнаступления группа бойцов под огнем углубилась в ряды врага, что стало сюрпризом для украинских солдат. Это заставило часть бойцов бежать, двоих из них взяли в плен, в итоге удалось взять под контроль не только один опорный пункт, но и целый узел.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова очень резко оценила идею Киева привлечь женщин к разминированию
02 мая 2024 08:02

Захарова очень резко оценила идею Киева привлечь женщин к разминированию

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца
02 мая 2024 07:50

На демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца

Впервые за 4 года Боруссия обыграла ПСЖ в Дортмунде
02 мая 2024 07:45

Впервые за 4 года Боруссия обыграла ПСЖ в Дортмунде

Технологические компании США массово сокращают сотрудников
02 мая 2024 07:43

Технологические компании США массово сокращают сотрудников

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек
02 мая 2024 07:38

Жара в Бангладеш стала причиной гибели 80 человек

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские
02 мая 2024 07:36

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек
02 мая 2024 07:33

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа
02 мая 2024 07:32

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа

Российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников за ночь
02 мая 2024 07:26

Российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников за ночь

Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки
02 мая 2024 07:17

Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании
02 мая 2024 06:41

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании

На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие
02 мая 2024 06:27

На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие