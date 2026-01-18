Макрон – Трампу: угрозы тарифами – это недопустимо

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал введение Вашингтоном пошлин в отношении Парижа, пишет РИА Новости.

По мнению французского лидера, подобные действия со стороны Соединенных Штатов на фоне присоединения Парижа к учениям в Гренландии являются недопустимыми. В случае подтверждения угроз ЕС даст ответ «единым и скоординированным образом», – заявил Макрон.

17 января глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о введении пошлин против Копенгагена, Осло, Стокгольма, Парижа, Берлина, Лондона, Амстердама и Хельсинки. Причиной послужила их позиция касательно Гренландии.

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