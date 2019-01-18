В Гонконге столкнулись два автобуса: пострадали более 30 детей

Новости Китая. Свыше трех десятков детей получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Гонконге. ДТП произошло у одной из местных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Свыше трех десятков детей получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Гонконге. ДТП произошло у одной из местных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту оперативно прибыли несколько машин скорой. Большинство малышей доставлены в больницу. По словам медиков, серьезных травм ребята не получили, однако они находятся в шоковом состоянии. Причины инцидента неизвестны.