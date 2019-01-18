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В Гонконге столкнулись два автобуса: пострадали более 30 детей

18 января 2019 12:44
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Новости Китая. Свыше трех десятков детей получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Гонконге. ДТП произошло у одной из местных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге столкнулись два автобуса: пострадали более 30 детей-1

К месту оперативно прибыли несколько машин скорой. Большинство малышей доставлены в больницу. По словам медиков, серьезных травм ребята не получили, однако они находятся в шоковом состоянии. Причины инцидента неизвестны.

# Авария # Фотофакт

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