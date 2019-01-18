Около 70 человек застряли на фуникулёре в Чехии: спасательная операция длилась 3 часа

Новости Чехии. Чешские специалисты более трех часов спускали на землю людей, застрявших на фуникулере в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Чешские специалисты более трех часов спускали на землю людей, застрявших на фуникулере в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за обильного снегопада на подъемник рухнуло дерево, после чего движение прекратилось. В ловушке между небом и землей оказались около 70 лыжников и сноубордистов.
В спасательной операции были задействованы десятки специалистов, а также воздушная и наземная техника. Обошлось без пострадавших.