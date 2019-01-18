Прямой эфир

Около 70 человек застряли на фуникулёре в Чехии: спасательная операция длилась 3 часа

18 января 2019 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Чешские специалисты более трех часов спускали на землю людей, застрявших на фуникулере в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 70 человек застряли на фуникулёре в Чехии: спасательная операция длилась 3 часа-1

Из-за обильного снегопада на подъемник рухнуло дерево, после чего движение прекратилось. В ловушке между небом и землей оказались около 70 лыжников и сноубордистов.

Около 70 человек застряли на фуникулёре в Чехии: спасательная операция длилась 3 часа-4

В спасательной операции были задействованы десятки специалистов, а также воздушная и наземная техника. Обошлось без пострадавших.

# Горы и скалы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шесть человек погибли из-за снежной бури в Калифорнии
18 января 2019 08:59

Шесть человек погибли из-за снежной бури в Калифорнии

В Италии вводят базовый доход в 780 евро для неимущих и безработных
18 января 2019 08:53

В Италии вводят базовый доход в 780 евро для неимущих и безработных

В Польше легализовали марихуану для медицинских целей
18 января 2019 08:51

В Польше легализовали марихуану для медицинских целей