Около 70 человек застряли на фуникулёре в Чехии: спасательная операция длилась 3 часа

Новости Чехии. Чешские специалисты более трех часов спускали на землю людей, застрявших на фуникулере в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за обильного снегопада на подъемник рухнуло дерево, после чего движение прекратилось. В ловушке между небом и землей оказались около 70 лыжников и сноубордистов.